Аэропорт Шереметьево возобновит работу международного терминала D с 27 июля
В полном объеме терминал начнет функционировать с 00.00 часов.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновит работу с 27 июля, рассказала директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Уточняется, что в полном объеме терминал будет функционировать с 00.00 часов.
«Аэропорт Шереметьево полностью готов к восстановлению международных авиаперевозок с учетом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей», - отмечается в сообщении.
Помимо этого, с 15 июля для удобства пассажиров возобновляется движение поездов межтерминального перехода аэропорта.