С ног на голову: в Благовещенске девочка пять минут провисела на неисправном аттракционе

В Благовещенске девочка пять минут провисела вниз головой на неисправном аттракционе. Это случилось из-за того, что противовес перетянул центр тяжести на себя.

Сотрудники парка развлечений предприняли попытку остановить неуправляемый аппарат, из-за чего он и замер, но вниз головой. Девочку удалось снять с помощью веревки.

Владелец аттракциона придерживается мнения, что в случившемся виновен начавшийся во время его работы дождь. По мнению мужчины, в целом не произошло ничего особенно страшного.