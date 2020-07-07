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«Жаркая» борьба: врач дала советы, как легче перенести зной

Ирина Егорова
17:52 07.07.2020
Особое внимание надо уделить питанию, лучше отказаться от мяса, жирной и соленой пищи, отдать предпочтение овощам и фруктам, их можно съедать по 500 грамм в день.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

На всю Россию обрушилась волна летнего зноя с температурными значениями под 40 градусов. Врач общей практике Ирина Добрецова в комментарии «Звезде» рассказала, как проще пережить жару.

Во-первых, находиться на улице надо до 11 часов дня или после 17 вечера. На улице в это время лучше наносить солнцезащитный крем на открытые участки тела и лицо, так как есть возможность получения ожогов, сказала эксперт. Если пользоваться кондиционером, то необходимо, чтобы разница уличной температуры и в помещении была 6-8 градусов. Во-вторых, надо пить прохладную воду, в которую, по желанию, можно добавить немного мяты или лимона. Также, если внести коррективы в свое питание, жара будет переноситься легче.

«Переходить на питание низкой калорийности, овощи, фрукты, меньше жареного, острого, меньше мяса, предпочтение лучше отдать рыбе, она легче», - заявила медик.

По ее словам, в день можно съедать по 500 грамм овощей, исключая картошку, и по 500 грамм фруктов.

Из-за 30-градусной жары в московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Такая погода продлится еще пару дней. Все прелести лета и жаркой погоды на себе ощущают и жители южных и центральных районов России.

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