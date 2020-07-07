В МИД РФ заявили, что Россия не будет уговаривать США остаться в ДОН

Москва не собирается уговаривать Вашингтон не выходить из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Бушуев.

Выступая на конференции, организованной международным дискуссионным клубом «Валдай», он отметил, что Соединенные Штаты не предпринимают никаких попыток, чтобы остановить процесс выхода из соглашения.

По словам Бушуева, все государства - участники ДОН выступили за сохранение договора как важного элемента транспарентности и меры укрепления европейской безопасности. Он объяснил, что была высказана идея о том, чтобы устранить претензии в малой группе экспертов, куда была приглашена и американская сторона.

«Дальнейшие шаги мы будем выстраивать исключительно на основе взаимных интересов. И уговаривать Соединенные Штаты Америки мы не собираемся, это их решение», - констатировал Бушуев.

Договор по открытому небу - международный документ, устанавливающий режим наблюдения полетов над территорией его участников с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения.

Был подписан в марте 1992 года представителями 23 стран - членов ОБСЕ. Согласно документу, страны-участники могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.