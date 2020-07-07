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«Размером с человека»: филиппинец опубликовал фото огромной летучей мыши

Егор Левин
17:30 07.07.2020
Несмотря на устрашающий внешний вид, гривастый ацеродон, запечатленный на фото, имеет кроткий нрав и питается фруктами.
«Размером с человека»: филиппинец опубликовал фото огромной летучей мыши
© Фото: AlexJoestar622, Overlord5591, Twitter

Пользователи Twitter обсуждают снимки летучей мыши размером практически с человека, опубликованные в Сети. Пользователь Алекс Джостар с Филиппин рассказал о гривастом ацеродоне - одном из видов летучих мышей, размах крыльев которого достигает 1,7 метров.

© AlexJoestar622, Twitter

«Помните, я рассказывал вам, что на Филиппинах живут летучие мыши размером с человека? Да, именно об этом я и говорил», - подписал пост Джостар.

На фото летучие мыши действительно выглядят очень крупными, но по факту их размер примерно сопоставим со средней собакой. Гривастый ацеродон имеет довольно кроткий нрав, несмотря на свой внешний облик, обитает исключительно на Филиппинах и питается фруктами. В настоящий момент ацеродоны находятся под угрозой исчезновения, так как на них охотятся браконьеры.

© LeftistUnity, Twitter
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