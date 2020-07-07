Из-за лесных пожаров в восьми субъектах России введен режим ЧС
В восьми регионах России из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации.
Наиболее сложная обстановка сложилась в Красноярском крае, где огнем охвачено свыше шестидесяти тысячи гектаров леса. Подобная ситуация наблюдается и в Иркутской области.
На данный момент к тушению пожаров были привлечены силы авиации -15 самолетов и вертолетов сбрасывают на очаги тонны воды.
Отмечается, что десятки населенных пунктов окутаны дымом, а из-за сильного ветра его распространение только увеличивается.
На территории Якутии зафиксировано свыше 130 возгораний и выжжено почти 400 тысячи гектаров леса.
В то же время в Бурятии, где уже несколько недель стоит 30-градусная жара, площадь природных пожаров за сутки возросла почти вдвое.
Помимо этого, опасная обстановка сложилась и в Дагестане - горит камыш и сухая трава.
Уточняется, что огонь подобрался к свалке мусора в окрестностях Махачкалы. Самолет-амфибия черпает воду из Каспийского моря и сбивает пламя.