Безработные россияне получат повышенные пособия

Российские власти на август продлили повышение выплаты минимального размера пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства.

Правительство собирается выделить на эти цели 13,5 миллиарда рублей.

Пособие в размере 4 500 рублей безработные получали с мая. Оно будет снова составлять 1 500 рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло более чем в 3,5 раза с 1 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 2021 года полностью восстановить рынок труда. Число безработицы должно вернуться на докризисный период и опуститься ниже, заявил он.