Россияне стали чаще покупать недорогие смартфоны

Резкий рост продаж недорогих смартфонов был зафиксирован в России в первые дни июня и июля.

Уточняется, что в основном потребители делали выбор в пользу моделей до 10 тысяч рублей.

По информации независимых региональных розничных сетей электроники, объемы продаж мобильных устройств выросли на десятки процентов, а в некоторых случаях были сопоставимы с предновогодним периодом.

Некоторые эксперты предполагают, что резкий скачок продаж обусловлен выплатами на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, которые проводились в этот же период по поручению Владимира Путина с целью поддержки семей в период пандемии коронавируса.

«Вполне логично, что часть социальных выплат на детей пришла в сегмент мобильных устройств, так как гаджеты, включая смартфоны, сегодня составляют конкуренцию игрушкам, особенно популярны среди детей и подростков», - сказал гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в интервью «Коммерсантъ».

Помимо этого, всплеск продаж недорогих смартфонов подтвердили и в магазинах сотовой связи.