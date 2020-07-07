Спецназ ВДВ выполнил сложнейшее десантирование с грузом в тыл «врага»

В рамках стартовавшего второго этапа Всеармейского конкурса среди подразделений специального назначения ВДВ «Полярная звезда» под Новороссийском, участники конкурса приступили к автономной трехдневной отработке задач в тылу противника на незнакомой местности.

Военнослужащие в составе групп СпН десантировались парашютным способом с вертолетов Ми-8АМТШ вслед за грузом с необходимым имуществом общим весом до 60 кг.

В ходе двух проходов вертолета над целью, сначала осуществлялась выброска груза на парашютной системе ОКС-4 с высоты 400 м, затем десантировался личный состав с высоты до 1500 м на парашютах типа «крыло». Цель на земле обозначалась кругом радиусом 25 м.

После приземления военнослужащие собирали груз и выдвинулись на пункт сбора, который расположен на удалении 1000 - 1500 м. При непопадании груза в цель, группа СпН собирает груз и выдвигается в район цели (круга), а только затем на пункт сбора. Непопадание груза в цель влечет за собой потерю времени на выполнение задачи группой. Время отсчитывается с момента отделения первого парашютиста от борта вертолета и до прибытия группы СпН на пункт сбора.

Далее в ходе второго этапа, по прибытии на пункт сбора, участникам конкурса предстоит провести первый обязательный сеанс связи с передачей боевого сигнала о результатах десантирования.

Затем группе необходимо скрытно выдвинуться на расстояние 30-ти км в район выполнения задач. В ходе выдвижения спецназовцам предстоит преодолеть зараженный участок местности, оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, преодолеть водную преграду шириной до 50 м. На финише этапа необходимо доложить по средствам связи о выходе в район разведки.

Состязания проводятся в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2020». Всего в конкурсе принимают участие около 100 лучших разведчиков из 5-ти подразделений специального назначения воздушно-десантных (десантно-штурмовых) соединений, а также отдельного гвардейского соединения специального назначения из подмосковной Кубинки.

В качестве наблюдателей в конкурсе принимают участие военнослужащие спецназа Росгвардии.