Унесенный рекой: мост времен династии Цин обрушился из-за наводнения

Из-за сильных наводнений на востоке Китая обрушился древнейший мост Чжэньхай в городе Хуаншань, построенный во времена династии Мин (1368-1644 годы). Кадры были опубликованы в Сети.

Он был разрушен рекой Синьань из-за сильного ливня, который начался накануне, сообщает агентство Синьхуа. При обрушении никто не пострадал, местных жителей предварительно эвакуировали, а движение по мосту не осуществлялось.

Мост был построен в 1536 году и несколько раз перестраивался во времена династии Цин (1644-1911 годы). Длина моста Чженьхай составляла 133 метра, а ширина – 15 метров. В 2004 году он был включен в список объектов защиты культурных ценностей.