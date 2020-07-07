Windows может лишиться ключевого элемента

Компания Microsoft планирует избавиться от одного из старейших элементов в своей операционной системе. Речь идет о возможностях «Панели управления» в грядущем обновлении десятой версии ОС.

В частности, при нажатии на одноименный пункт меню система открывает встроенное приложение «Настройки». Версия для разработчиков Windows 10 Build 20161 при этом сохранила доступ к изначальному варианту раздела для некоторых отдельных системных настроек - к примеру, в приложении нет «Дополнительных параметров питания».

Как сообщает портал Windows Latest, известно, что в целом панель управления не исчезнет точно до 2021 года.

Ранее владельцы ПК пожаловались на обновление Windows 10, которое замедляет работу системы. Эксперты заявляют, что причиной сбоев стало обновление с номером KB4559309, которое автоматически обновило браузер Edge. Именно оно привело к нарушениям работы устройства, снижению FPS в играх, замедленной в несколько раз загрузке и неработоспособности внешних жестких дисков.