Смятый капот и следы от тормозов: в Москве автомобиль влетел в ресторан

«По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и совершил наезд на летнюю веранду. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД», - сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

На кадрах отчетливо видны следы резкого торможения и сам автомобиль, который оказался внутри летней веранды заведения. Капот транспортного средства в результате удара о стену был сплющен.

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