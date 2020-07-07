Смятый капот и следы от тормозов: в Москве автомобиль влетел в ресторан
На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются.
© Видео: Москва online, VK © Фото: msk_today, ВКонтакте
В Москве легковой автомобиль вылетел на веранду ресторана по адресу Генерала Белова, 15. Видео ДТП было опубликовано очевидцами в Сети.
На кадрах отчетливо видны следы резкого торможения и сам автомобиль, который оказался внутри летней веранды заведения. Капот транспортного средства в результате удара о стену был сплющен.
«По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и совершил наезд на летнюю веранду. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД», - сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются.