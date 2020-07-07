Хачапури по-фински: актер Вилле Хаапасало из-за пандемии коронавируса осваивает новую профессию

Звезда «Особенностей национальной охоты» Вилле Хаапасало открыл у себя на родине в Финляндии пекарню, в которой печет и продает хачапури.

Попробовать себя в новой профессии удалось из-за пандемии коронавируса, так как все съемки и спектакли у артиста были отменены. Актер сам трудится над своей «звездной выпечкой»: замешивает тесто с сыром, выпекает продукцию и продает. Хотя в его команде еще 6 человек. Стоит отметить, что попробовать грузинское блюдо в исполнении звезды выстраивается очередь.

Известность в России артисту принесли фильмы «Особенности национальной охоты» и «Любовь в большом городе».