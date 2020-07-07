Коварное удовольствие: врач рассказала, кому нельзя есть арбузы

Из-за аномальной жары в некоторых регионах России раньше времени началась пора созревания арбузов, однако торопиться с покупкой ягоды не стоит, так как в ней могут содержаться опасные для организма человека вещества, заявила врач-валеолог, нутрицолог Надежда Чернышова.

«Желательно выбирать арбузы из региона близкого к своему тогда, когда они реально поспевают, потому что арбуз с помощью селитры можно очень быстро довести до быстрого созревания, в результате чего в нем будет содержаться много нитратов», - пояснила специалист в комментарии «Звезде».

Также при покупке необходимо тщательно осмотреть арбуз. На его поверхности не должно быть следов уколов шприцем и повреждений - трещин, мягких мест и царапин.

«Через повреждения в арбуз могут попасть возбудители различных заболеваний, которыми можно отравиться. Если вы вскрыли арбуз его нужно съесть в течение шести часов, а на протяжении этого время хранить его необходимо в холодильнике. Если арбуз сутки простоял в холодильнике, риск отравления возрастает многократно», - добавила Чернышова.

Специалист напомнила, что с особой осторожностью употреблять арбуз нужно людям с хроническими заболеваниями, в частности больным с диабетом, так как в нем содержится много глюкозы.

Серьезно к данной ягоде стоит отнестись людям с проблемами почек, потому что арбуз является сильным мочегонным средством, способным серьезно влиять на их работу.

Помимо этого, нутрицолог добавила, что холодный арбуз в жару может привести к заболеваниям горла.