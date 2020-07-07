Российским пенсионерам позволят брать отсрочку по долговым выплатам

В Государственной думе России приняли закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров. На очередном пленарном заседании представители партии «Единая Россия» выдвинули данную инициативу.

Авторами проекта выступили вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, глава фракции Сергей Неверов и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Согласно проекту, пенсионеры, получающие пенсии по старости, инвалидности или по потере кормильца в размере менее двух МРОТ, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах суммы в 1 миллион рублей. Предоставляться она будет не более чем на два года и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. Для получения рассрочки у такого гражданина не должно быть иных доходов, кроме пенсии, также в его собственности не должно быть иной недвижимости, кроме той, где он проживает. При нарушении графика платежей отсрочку могут отменить.

Также в своем законопроекте авторы коснулись и представителей сферы бизнеса: предприниматели из наиболее пострадавших отраслей смогут получить годовую рассрочку взыскания по долгам, если их сумма не превышает 15 миллионов рублей. Получить ее можно не более чем на один год и не позднее 1 августа 2021 года.