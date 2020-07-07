На станциях МЦК пассажирам начали раздавать питьевую воду

На семи станциях МЦК пассажирам начали раздавать питьевую воду, а именно на станции Андроновка, Локомотив, Бульвар Рокоссовского, Владыкино, Окружная, Стрешнево, Зорге.

Это предусмотрено, когда температура на станциях метро превышает 28 градусов в течение двух часов, говорится в микроблоге департамента транспорта Москвы.

Ранее по МЦК стали ходить поезда с «вагонами тишины». В них пассажиры могут отдохнуть от суеты, насладиться спокойной дорогой. Садясь в такой вагон «Ласточки» необходимо соблюдать некоторые правила: не слушать громко музыку, не разговаривать по телефону, не общаться с попутчиками.