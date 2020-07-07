Дельфин в погоне за рыбой подплыл к самому берегу, удивив отдыхающих

В кубанском море вблизи курорта Магри отдыхающие неожиданно стали зрителями эффектной охоты дельфина за рыбой – практически с первых рядов. Морское млекопитающее оказалось рядом с берегом прямо в момент съемки.

Видео с дельфиньей охотой было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах можно увидеть, как на мелководье высоко над водой прыгает одинокая рыба. Позже за ней под восхищенные комментарии отдыхающих на экран попадает дельфин, также вырывающийся в воздух за добычей. Через несколько секунд рыба оказывается пойманной.

«Это не охота, а рыбалка», - пошутил один из комментаторов поста.

Пользователи признали красоту попавшего на камеру момента и отметили, что дельфины не редко подплывают близко к берегу в этом районе.