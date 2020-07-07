В Кремле назвали некорректными данные о «падении» доходов россиян

В Кремле внимательно относятся к различным исследованиям, а ведомства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии на исследования о падении дохода среднего класса россиян.

Уточняется, что в докладе, подготовленном Высшей школой экономики, средний класс России якобы теряет доходы уже на протяжении пяти лет.

«Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Наши соответствующие ведомства и министерства будут учитывать подобные точки зрения в своей работе», - сказал Песков.

Также пресс-секретарь добавил, что серьезные изменения материального положения семей после рождения детей уже известная проблема.

«Действительно, с рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает. Это простая арифметика», - отметил он.

Помимо этого, Песков подчеркнул, что ряд подобных явлений уже давно принят во внимание и над этим ведется работа.