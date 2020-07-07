Солнце в ударе: жара обрушилась на центральные и южные регионы России

На центральные и южные регионы России обрушилась волна жары. В Тамбове и Воронеже установилась температура под 40 градусов, не говоря уже о южных городах. Но даже у моря жара переносится не так просто. Например, жители центрального Крыма не могут позволить себе освежиться в море, как, например, те, кто живет на побережье.

Температура в Москве сейчас установилась около 30 градусов и выше. На вокзалах пригородных электричек бесплатно раздают питьевую воду. По прогнозам метеорологов, такая погода будет держаться еще пару дней.

Синоптики предупреждают о повышенном уровне солнечного излучения, которое грозит такими последствиями для организма, как ожоги и даже развитие онкологических заболеваний.