Стало известно имя новой избранницы Ильи Авербуха

Фигурист и продюсер Илья Авербух закрутил роман с актрисой Лизой Арзамасовой, известной по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки».

По информации СМИ, пара была замечена в одном из столичных заведений, где они держались за руки и «не отводили друг от друга глаз».

Накануне слухи о том, что Арзамасову и Авербуха связывают романтические отношения, актриса подтвердила лично, пишет Starhit.

Знакомство 46-летнего фигуриста и 25-летней актрисы произошло еще в 2010 году, когда Арзамасова была участницей проекта «Лед и пламень».