Стало известно имя новой избранницы Ильи Авербуха
По информации СМИ, фигурист закрутил роман со звездой сериала «Папины дочки».
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Фигурист и продюсер Илья Авербух закрутил роман с актрисой Лизой Арзамасовой, известной по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки».
По информации СМИ, пара была замечена в одном из столичных заведений, где они держались за руки и «не отводили друг от друга глаз».
Накануне слухи о том, что Арзамасову и Авербуха связывают романтические отношения, актриса подтвердила лично, пишет Starhit.
Знакомство 46-летнего фигуриста и 25-летней актрисы произошло еще в 2010 году, когда Арзамасова была участницей проекта «Лед и пламень».