«Будет принцип взаимности»: в Кремле ответили на новые санкции Великобритании
Британское правительство ввело новые санкции против некоторых российских должностных лиц, включая главу СК РФ Александра Бастрыкина.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет руководствоваться принципом взаимности при принятии ответных шагов на новые санкции Великобритании.
«Разумеется, будет действовать принцип взаимности и каких-то ответных решений в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации», - отметил Песков.
Британское правительство ввело новые санкции против некоторых российских должностных лиц, включая главу СК РФ Александра Бастрыкина.
В посольстве России в Великобритании санкции назвали «вызывающими возмущение». Дипмиссия оставила за собой право на ответные действия.