Момент падения автобуса со школьниками в водохранилище в Китае попал на видео
По официальным данным, в результате аварии погиб 21 человек, еще 15 получили ранения.
© Видео: O Sir, Twitter © Фото: O Sir, Twitter
Сегодня, 7 июля, в китайской провинции Гуйчжоу в городе Аньшунь автобус со школьниками упал с моста в водохранилище. Запись с камеры видеонаблюдения выложили в Сеть.
На кадрах видно, как автобус внезапно сворачивает со своего пути, пересекает встречные полосы дороги и, пробивая ограждение, срывается с моста.
По официальным данным, в результате аварии погиб 21 человек, еще 15 получили ранения. Следствие устанавливает причины случившегося.