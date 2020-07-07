Момент падения автобуса со школьниками в водохранилище в Китае попал на видео

Сегодня, 7 июля, в китайской провинции Гуйчжоу в городе Аньшунь автобус со школьниками упал с моста в водохранилище. Запись с камеры видеонаблюдения выложили в Сеть.

На кадрах видно, как автобус внезапно сворачивает со своего пути, пересекает встречные полосы дороги и, пробивая ограждение, срывается с моста.

По официальным данным, в результате аварии погиб 21 человек, еще 15 получили ранения. Следствие устанавливает причины случившегося.