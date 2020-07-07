«Мы друг друга съели»: Жуков о распаде дуэта «Руки вверх!»
Музыкант подчеркнул, что они до сих пор общаются с Потехиным.
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
Музыкант Сергей Жуков назвал причину, по которой распался их дуэт с Алексеем Потехиным.
По словам Жукова, они с Потехиным в рамках «Руки вверх!» дали друг другу все, что могли, и не стали искусственно вызывать новые эмоции.
«Алексей стал мне и дочерью, и женой, и другом, и грушей для битья. Мы друг друга съели», - отметил Жуков в эфире телеканала «Россия 1».
Музыкант подчеркнул, что они до сих пор общаются с Потехиным, но о воссоединении дуэта речи не идет. По словам исполнителя, хорошее прошлое должно оставаться в прошлом.