Картофельный «тархун»: россиянин обнаружил неприятный сюрприз после варки овоща

На одном из форумов в Сети пользователь рассказал о том, что при варке картофеля вода приобрела необычный ярко-зеленый цвет, однако сами клубни имели привычный вид и никаких вкусовых изменений при употреблении не было. «Звезда» выяснить у врача-диетолога Дарьи Русаковой, в чем же причина необычного явления и насколько оно опасно для организма человека.

«Если картофель был обычного цвета, то вода не должна позеленеть. Если картофель был в мундире или вы не увидели, что он зеленеет, то вода окрасится в зеленый цвет», - сказала специалист.

Подобные изменения с клубнями происходят при неправильном хранении.

«Если картофель находится под воздействием солнечного цвета, в нем вырабатывается токсичное для человеческого организма вещество - соланин, в результате чего картофель становится зеленого цвета», - пояснила Русакова.

Употреблять зеленый картофель можно, однако его необходимо тщательно чистить.

«Нужно срезать более одного сантиметра кожуры, и тогда он будет безопасен», - заключила диетолог.

Также специалист напомнила, что перед приготовлением картофель нужно всегда хорошо осматривать.