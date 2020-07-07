Град, шквал, смерч: москвичей предупредили о погодном ненастье 7 июля

Ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде на 7 июля. По его словам, несмотря на то, что день выдался в целом теплым, к вечеру погода может испортиться и пойдут сильные дожди.

«Вечером - ливни, грозы, местами сильные, вероятность града, шквала, смерча. Ветер - 3-8 метров в секунду, при грозе - порывы до 20 метров в секунду», - озвучил прогноз Тишковец.

Температура воздуха в столице России 7 июля составит плюс 30-32 градуса, а в Подмосковье - плюс 27-32 градуса. Атмосферное давление при этом будет снижаться.

Ранее очевидец снял на видео мощный смерч под Вологдой. На кадрах видно огромную ветряную воронку по соседству с населенным пунктом. Сверкают молнии, сильные порывы ветра пригибают деревья к земле. Оператор и другие жители, наблюдавшие за явлением, вскоре предпочитают покинуть опасное место.