ФСБ задержала в Крыму трех главарей группировки «Хизб ут-Тахрир»*
В Крыму сотрудники федеральной службы безопасности задержали трех главарей и четырех активных участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
«Пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, задержаны три главаря и четверо рядовых активных участников», - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
Уточняется, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти.
В частности, при помощи мер конспирации они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман.
По информации ФСБ, у задержанных было изъято большое количество запрещенных в России пропагандистских материалов, различных средств связи и электронных носителей информации.
На данный момент в отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
*Запрещенная на территории России террористическая организация