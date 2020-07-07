Машину разорвало надвое: кадры с места смертельного ДТП в Новокузнецке

На проспекте Ермакова в Новокузнецке белый автомобиль Toyota Mark II вылетел с трассы и врезался в фонарный столб. Кадры с камеры видеонаблюдения попали в Сеть.

На кадрах видно, как автомобиль боком врезается в фонарный столб. Удар был столь сильным, что машину разорвало надвое.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, пассажирка машины, 22-летняя девушка, погибла на месте. Водитель выжил, молодого человека отправили на медосвидетельстование.