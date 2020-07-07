В МИД РФ оценили риск распространения бубонной чумы из Монголии и КНР

В МИД РФ сообщили об отсутствии серьезной угрозы распространения чумы из Монголии и Китая из-за ограничения перемещения людей через границы.

«Пока каких-то серьезных угроз для распространения этого заболевания мы не наблюдаем», - отметил директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.

Он также заявил, что сотрудничество России и КНР в области фармацевтики в период коронавируса приобрело большое значение и расширило отношения между государствами.

Угрозу бубонной чумы для России также оценил Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что опасности распространения заболевания в нашей стране нет, однако возможны одиночные случаи заражения.

Ранее стало известно о нескольких случаях инфицирования бубонной чумой жителей Монголии и Китая.