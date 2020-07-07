Жители Таганрога пожаловались на ужасные условия содержания животных в местном зооуголке

В Таганроге местные жители пожаловались на живой уголок в парке имени Горького. По словам очевидцев, питомцы мини-зоопарка оказались на грани гибели от обезвоживания.

После данных сообщений, местные волонтеры отправились в таганрогский парк имени Горького и сняли на видео вольеры с животными. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении «Звезды». На видео, снятом волонтерами, видно, что животные находятся в тесных клетках, им тяжело дышать из-за высокой температуры на улице. После жалоб местных жителей, в вольерах у животных появилась вода.

© Сергей Ятманов

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что одна из посетительниц живого уголка обратила внимание на условия содержания животных, которые находились в тесных клетках, у многих из них не было доступа к воде. По ее словам, один из медведей находится в клетке площадью четыре квадратных метра, в жару животному просто нечем дышать в таком тесном жилище. В аналогичных условиях находятся рысь, канадский волк и другие животные.