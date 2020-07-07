В Сингапуре предупредили о возможности новой вирусной вспышки в течение 10 лет

Сингапурские вирусологи предупредили о возможном возникновении нового коронавируса в течение ближайшего десятилетия. Ведущий специалист Ван Линф, профессор и директор Программы по новым инфекционным заболеваниям, заявил, что новый вирус может также свободно перейти в человеческую популяцию, как нынешние виды коронавируса.

«Первыми двумя (вирусами – прим. ред.) были тяжелый респираторный синдром в 2003 году и ближневосточный респираторный синдром в 2012 году. Но COVID-19 - не последний коронавирус, с которым мы будем бороться», - цитирует Линфа «Комсомольская правда».

При этом профессор отметил, что насколько масштабной может быть новая эпидемия - неизвестно. Линф заявил, что в случае, если человечеству вновь не повезет, распространителем нового вируса могут стать летучие мыши без симптомов болезни.