В Кремле прокомментировали задержание советника главы Роскосмоса
По словам Дмитрия Пескова, о задержании Сафронова в Кремле узнали из СМИ.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.
«Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналисткой деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря, о задержании Сафронова в Кремле узнали из СМИ.
Также Песков добавил, что «контрразведчики выполняют работу очень качественно».
Задержание советника госкорпорации было проведено утром 7 июля в Москве сотрудниками ФСБ.