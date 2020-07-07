Зеленый «хвост» над Токио: взрыв метеорита в Японии попал на видео

В небе надо Токио пронесся зеленый метеорит, который зафиксировали сразу несколько мониторинговых станций по всему миру. Энергия взрыва небесного тела в земной атмосфере составила 150 тонн в тротиловом эквиваленте.

На кадрах видеозаписи, зафиксировавшей произошедшее, видна сильная и масштабная световая вспышка в ночном небе. Сначала метеор набирает скорость, что видно по его хвосту, а затем за несколько секунд ярко сгорает. По оценкам экспертов, космическое тело могло составлять около 1,6 метра в диаметре. Ролик опубликован на YouТube.

Ранее необычный метеорит попал на видео в небе над Австралией. Яркий зеленый шар наблюдали жители многих австралийских населенных пунктов 15 июня. В соцсетях высказывают предположение, что это мог быть обломок какого-либо космического аппарата, неземной летающий корабль или метеорит.