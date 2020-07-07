Россия и Турция провели 19-е патрулирование в Идлибе
Протяженность маршрута составила более 70 километров.
© Фото: Минобороны России
Российские военные вместе с турецкими коллегами провели 19-е совместное патрулирование трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Участок дороги связывает города Алеппо и Латакию.
Колонна военной техники прошла до населенного пункта Айн-эль-Хавр провинции Идлиб и преодолела более 70 километров, сообщили в Центре примирения враждующих сторон.
В патрулировании участвовали три БТР-82А. С воздуха за движением колонны наблюдали российские беспилотники.
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России