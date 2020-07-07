Ученый заявил о риске пробуждения древних вирусов из-за таяния мерзлоты

Старший научный сотрудник Северо-восточной научно-экспериментальной станции Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергей Давыдов заявил, что из-за таяния мерзлоты, вызванного потеплением, существует риск пробуждения древних вирусов.

По его словам, в России много замороженных миллионы лет назад пород и отложений, из-за разморозки которых могут проявиться части древних экосистем, в том числе вирусы.

Старые-новые вирусы ученые находят довольно часто, но, по словам специалиста, пока все они безвредны для человека. Однако в мерзлоте могут оставаться смертельно опасные вирусы из далекого прошлого, которые требуют изучения, передает РИА Новости.