ФСБ показала кадры задержания советника главы Роскосмоса

ФСБ показало видео задержания советника главы Росмосмоса Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ проводят обыск закованного в наручники Сафронова, сажают его в автомобиль и увозят.

В ФСБ сообщили, что советник главы Роскосмоса подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО. Против него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.