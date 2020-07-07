Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей

Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации. Его признали виновным по статье 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В соответствии с судебным решением схимонах распространял заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверной.

Защита Сергия в суде строилась на отсутствии доказательств в данном нарушении в материалах дела. Сам схимонах на заседании отсутствовал.

Ранее отец Сергий (Николай Романов), являясь основателем Среднеуральского женского монастыря, начал проповедовать коронавирусную эпидемию как «псевдопандемию» и призывать не переставать посещать церкви. Епархия сначала лишила его права проповеди, но Сергий этому не внял, после чего его лишили сана.