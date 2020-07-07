Стяг в поддержку Всероссийского полумарафона «ЗаБег» появился на горе Мангуп в Крыму

Жители Крыма разместили на горе Мангуп огромный флаг в поддержку Всероссийского полумарафона «ЗаБег». Стяг площадью в 18 квадратных метров с надписью «ЗаБег. Крым» размещен на высоте в 583 метра над уровнем моря. Также к акции присоединились участники будущего полумарафона и местные гиды.

Четвертый Всероссийский полумарафон «ЗаБег», который организует команда Лиги героев, пройдет 2 августа 2020 года. Полумарафон одновременно запланирован в 85 городах России в 11 часовых поясах, это заявка на мировой рекорд Гиннесса.

Тысячи людей со всей страны стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов. Участники смогут преодолеть дистанции 1 520 метров, 5, 10 или 21,1 километра. Также каждый год во время проведения полумарафона определяется Беговая столица России.