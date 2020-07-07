Жара в районе Сочи и Туапсе может привести к образованию смерчей

Жаркая погода на территории курортов Краснодарского края на этой неделе может обернуться возникновением смерчей. О возможной угрозе жителей черноморского побережья и прибывших туристов предупреждает Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

Причиной вероятного появления атмосферных аномалий является высокая температура морских вод и высокие среднесуточные значения температур, доходящие до 27 градусов по Цельсию.

Смерчи могут появиться в Туапсе и определенных районах Большого Сочи, а также в Лоо, Магри и Якорной Щели.

Ранее сообщалось, что первые шесть месяцев 2020 стали самым теплым полугодием за всю историю метеонаблюдений на территории России.