Немецкие обладатели новых смартфонов Samsung не смогли их зарядить

Владельцы флагманской серии смартфонов Samsung в Германии сообщили, что у них возникли проблемы с зарядкой устройств. Как пишет портал Sam Mobile, гаджеты пользователей Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra или совсем не заряжались, или отключались от зарядки спустя некоторое время после подключения.

Отмечается, что проблемы возникали у всех владельцев смартфонов, независимо от того, использовали ли они официальный аксессуар от производителя, или заряжали смартфон сторонним устройством. Эксперты связывают внезапное отключение работы зарядных устройств с недавно вышедшим обновлением системы Android.

Отмечается, что пока с данной поломкой столкнулись только немецкие пользователи Samsung.