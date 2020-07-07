Расширенные зрачки и слабость: врач назвала симптомы солнечного удара

Во время пребывания на солнце необходимо внимательно наблюдать за своим состоянием и даже при слабом недомогании нужно уходить в тень, заявила врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

По словам специалиста, солнечный удар очень коварное состояние, так как переход от легкой степени до тяжелой переходить внезапно и очень быстро.

«При легкой степени солнечного удара у человека появляется общая слабость, головная боль, учащается дыхание и пульс, расширяются зрачки. Последнее является явным признаком того, что с человеком на солнце что-то происходит», - сказала Маршинцева «Звезде».

Зачастую симптомы легкой степени протекают незаметно и, если человек продолжает находится на солнце, все переходит в среднюю степень - усиливается головная боль, начинается пошатывание, головокружение, а также возможен обморок.

«Если человек почувствовал на солнце головную боль и тошноту, лучше уйти в тень, прохладное место. Также не стоит забывать, что в жару солнечному удару способствует тесная одежда, поэтому необходимо выбирать просторные и светлые вещи», - отметила кардиолог.

Помимо этого, при средней степени такого состояния повышается артериальное давление, в результате чего могут начаться носовые кровотечения.

Тяжелая стадия солнечного удара требует немедленной госпитализации в стационар. Она характеризуется покраснением лица, появляются галлюцинации, потеря сознания, возможна кома и летальный исход.

Чтобы избежать серьезных последствий во время пребывания на солнце необходимо соблюдать питьевой режим, надевать головной убор и желательно не находится по прямыми солнечными лучами с 12 до 16 часов.