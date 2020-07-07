ФСБ: советник главы Роскосмоса подозревается в работе на НАТО

Задержанный сегодня, 7 июля, в Москве советник главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Иван Сафронов подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО. Об этом рассказали в ФСБ.

«Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации», - отметили в ФСБ.

В отношении Сафронова возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Ему грозит до 20 лет колонии.

На должность советника главы Роскосмоса Сафронова назначили в мае 2020 года.