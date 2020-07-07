В аэропорту Симферополя прокомментировали «экстренную» посадку пассажирского лайнера
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Boeing 747 с 200 пассажирами из Екатеринбурга якобы экстренно приземлился в Симферополе из-за аварии.
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
Представитель аэропорта Симферополя прокомментировал «Звезде» информацию о том, что в воздушной гавани якобы совершил экстренную посадку пассажирский самолет.
«Рейс Екатеринбург - Симферополь совершил посадку в штатном режиме. В аэропорт Симферополя он прибыл по расписанию», - отметили в аэропорту.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Boeing 747 с 200 пассажирами на борту якобы экстренно приземлился в Симферополе из-за аварии.