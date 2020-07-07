Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти страны рассмотрят возможность запрета китайского приложения TikTok, как это уже сделала Индия.

По словам госсекретаря, в США могут запретить не только TikTok, но и множество других китайских приложений, которые якобы могут «сливать» информацию о пользователях властям КНР.

«Что касается китайских приложений на мобильных телефонах, могу заверить, что США все сделают как надо», - рассказал Помпео в интервью Fox News.

Он добавил, что может посоветовать использовать приложение тем, кто хочет, чтобы его личная информация «оказалась в руках Коммунистической партии Китая».

Ранее TikTok запретили в армии США и Госдепе. Теперь сотрудники Госдепартамента не могут снимать видео в приложении со служебных устройств.