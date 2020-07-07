Принципы передачи и зона риска: врач оценила шансы распространения бубонной чумы

Ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова» Галина Компанец заявила, что распространение бубонной чумы сусликами за пределы их ареала возможно только в редких случаях, а передача заболевания между людьми может произойти только при личном контакте.

По словам специалиста, природные очаги чумы есть практически во всем мире.

«Переносчиками являются суслики. Между ними бактерия-возбудитель чумы передается как при непосредственном контакте, так и при укусе блох. Люди могут заразиться при контакте с больным животным или при укусе блохи», - сказала специалист.

Также она подчеркнула, что заражение происходит независимо от того, живой и мертвый зверек, так как бактерии живут в крови и выделениях достаточно долго.

Помимо этого, вирусолог отметила, что в особой зоне риска инфицирования бубонной чумой находятся медработники, которые тесно контактируют с пациентами.

«Возбудитель проникает в кровь через ранку на коже и доходит до лимфатического узла - это первая преграда на пути возбудителя. В лимфатическом узле он начинает размножаться, узел воспаляется, увеличивается», - сказала Компанец РИА Новости.

Передача бубонной чумы воздушно-капельным путем невозможна, однако если инфекция выходит за границы лимфоузла и попадает в кровь, в легкие, то развивается опасная легочная форма чумы, которая и передается подобным способом.

Накануне советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал «Звезде» о симптомах бубонной чумы и ее специфике.