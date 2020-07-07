СК завершил расследование двух дел о публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Расследование двух уголовных дел о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» завершено. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Речь идет о 19-летнем жителе Перми Данииле Симанове и 23-летнем жителе Ульяновска Вячеславе Круглове.

По версии следствия, 4 мая во время проведения акции «Бессмертный полк» в онлайн-режиме Круглов, находясь в Ульяновске, разместил фотографию Адольфа Гитлера на сайте движения. Симанов выложил на сайте акции снимок Андрея Власова - советского военачальника, в ходе Великой Отечественной войны перешедшего на сторону нацистской Германии.