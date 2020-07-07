В России могут смягчить правила продажи алкоголя

Минпромторг России готовит проект, согласно которому в стране могут разрешить розничную торговлю алкоголем рядом с медицинскими учреждениями.

Уточняется, что соответствующий законопроект даст право субъектам самостоятельно разрешать подобную продажу в магазинах и кафе на прилегающих территориях.

«При реализации новой нормы каждый регион сможет самостоятельно определять такие виды деятельности с учетом его конкретных особенностей, например, социально-экономического положения, уровня развития торговли и общественного питания, а также обеспеченности населения площадью торговых объектов», - пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что данный законопроект разработан по поручению заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой и в третьем квартале 2020 года будет представлен правительству, а затем в Госдуму.