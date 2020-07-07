За последние сутки в России диагностировали 6 368 новых случаев заражения COVID-19

В России за последние сутки было выявлено 6 368 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах, сообщает оперштаб.

Уточняется, что среди инфицированных 1 902 пациентов не имели никаких клинических проявлений.

Помимо этого, за прошедшие сутки в стране выздоровели и были выписаны из больниц 9 551 человек, из которых 2 066 в Москве.

Всего за время пандемии в России COVID-19 был диагностирован у 694 230 человек, среди которых выздоровели 463 880.