В Москве задержан советник главы Роскосмоса Сафронов

В Москве задержан советник гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина Иван Сафронов. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

«Пресс-служба госкорпорации Роскосмос сообщает, что сегодня следственными органами было проведено задержание советника генерального директора госкорпорации Роскосмос Сафронова И.И.», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Проводятся следственные мероприятия. В корпорации подчеркнули, что Роскосмос оказывает содействие следствию, а задержание Сафронова не касается его текущей работы в компании.

Иван Сафронов ранее работал в газетах «Коммерсант» и «Ведомости». Советником главы Роскосмоса он стал в мае 2020 года.