Автобус со школьниками упал в водохранилище в Китае

В китайской провинции Гуйчжоу в городе Аньшунь автобус со школьниками упал в водохранилище.

Инцидент произошел сегодня, 7 июля, в 06.45 по Москве. По неизвестной причине автобус пробил заграждение и упал в водохранилище.

Данных о погибших или пострадавших пока не поступало. По сообщению управления по чрезвычайным ситуациям Гуйчжоу, специалисты проводят спасательные работы. На месте работают более 100 человек, задействованы водолазы, пишет Global Times.