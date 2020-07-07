Изумруды стоимостью около 40 тысяч долларов нашли в Свердловской области

На Мариинском прииске госкорпорации «Ростех» в Свердловской области найдены четыре редких изумруда общей массой 4,8 килограмма.

«Масса четырех найденных на прииске изумрудов варьируется от 1 до 1,5 килограмма, стоимость - от 7 тысяч до 11 тысяч долларов», - говорится в сообщении госкорпорации.

Уточняется, что найденные камни имеют правильную форму, темно-зеленый цвет и хороший сорт.

Самородки такого качества были найдены впервые за 20 лет, а общая их стоимость может достигать 40 тысяч долларов.

После того как изумруды будут проверены Гохраном России, будет принято решение об их продаже, пишет РИА Новости.